Vi ricordate la modalità vacanza di WhatsApp? No, non ha realmente a che vedere con il periodo estivo e la villeggiatura, ma si tratta di una funzione riguardante le chat archiviate; ebbene, pare proprio che il suo sviluppo sia stato abbandonato dagli sviluppatori.

WhatsApp scarta la modalità vacanza

Come tutti noi utilizzatori di WhatsApp sappiamo, soprattutto nel caso di tante chat all’interno dell’app, le conversazioni possono essere archiviate e spedite in fondo all’elenco, in modo da non essere d’intralcio e creare disordine: una funzione utile soprattutto per le chat con persone che non sentiamo troppo spesso.

All’arrivo di un nuovo messaggio all’interno della chat archiviata, WhatsApp ci ripropone la suddetta in cima all’elenco. Proprio a questo sarebbe servita la cosiddetta modalità vacanza, di cui abbiamo parlato per la prima volta un paio di anni fa: con la “vacation mode” attiva (poi chiamata “ignored archived chat“), le chat rimarrebbero archiviate anche in presenza di nuovi messaggi, di fatto non consegnandoli.

Utile? Evidentemente non troppo visto che sembra proprio che il team di WhatsApp abbia deciso di abbandonare lo sviluppo di questa modalità vacanza, evidentemente preferendo dedicarsi a qualcosa di ritenuto più importante. Del resto, se non vogliamo più ricevere messaggi da specifici contatti ci basta bloccarli.

Siete delusi o la ritenete una funzionalità inutile? Fateci sapere la vostra nel solito box dei commenti.