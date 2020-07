Tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale, il team di WhatsApp fa sapere che gli adesivi animati sono ora completamente integrati nell’applicazione e sono disponibili per tutti.

Gli adesivi animati sono stati presentati ufficialmente da WhatsApp qualche giorno fa assieme ad altre novità e hanno richiesto uno sviluppo di circa un anno per poter essere introdotte ufficialmente nell’applicazione di messaggistica.

Animated stickers are available now. pic.twitter.com/gYNQyqCoe6 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 8, 2020

Come scaricare gli adesivi animati di WhatsApp

Il rollout, che è stato svolto nel corso degli ultimi giorni, ha introdotto alcuni pacchetti animati, tra i quali troviamo Bright Days, Chummy Chum Chums e Moody Foodies. Per scaricarli è necessario cliccare sull’icona delle emoji in una finestra di chat qualunque, e cliccare sul terzo tasto posto in basso, quello dedicato agli adesivi.

Stando ai commenti degli utenti su Twitter, sembra che gli adesivi non siano animati in loop, ma che si fermino una volta terminata l’animazione: speriamo che il tutto venga aggiornato dal team di sviluppatori per renderli più simili agli adesivi animati di Telegram o Facebook Messenger.

Potete scaricare l’ultima versione di WhatsApp dal badge sottostante, che vi porterà direttamente sul Google Play Store.