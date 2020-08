Waze rappresenta una delle migliori applicazioni di navigazione multi piattaforma – motivo per cui è stata acquisita da Google -, ed in queste ore annuncia una nuova ed interessante funzione. “Passaggio a Livello” è infatti la nuova feature disponibile su Android e iOS che permette agli utenti di prestare maggiore attenzione alla strada in prossimità di un passaggio a livello.

Passaggi a livello ben evidenziati

Come? Tramite una notifica ed evidenziando l’incrocio presente lungo il proprio percorso, incoraggiando così il conducente dell’auto a prestare più attenzione e ad avvicinarsi con più cautela. L’aggiunta di questa funzione è stata possibile grazie ad un lavoro a quattro mano fra il team di sviluppo di Waze e una lunga rete di aziende e organi governativi di alcuni paesi.

Nel nostro caso l’indicazione dei passaggi a livello è resa possibile dai Map Editor locali di Waze che si sono occupati dell’individuazione degli incroci pericolosi anche nel Regno Unito, Israele, Brasile, Colombia, Belgio, Polonia, Ungheria, Argentina, Cile, Uruguay, Indonesia, Malesia, nelle Filippine, in Nuova Zelanda, nei Paesi Bassi e in Irlanda.

“La funzione “Passaggio a Livello“ è il risultato di una collaborazione intersettoriale e interindustriale, sia all’interno di Waze sia all’interno nella Community, un lavoro realizzato insieme per mappare tutti gli incroci ferroviari”, sottolinea Dani Simons, Head of Public Sector Partnerships di Waze. “Questa feature esemplifica l’impegno di Waze nel costruire la propria navigation app, in quanto il primo ad implementare funzioni e sottolineare l’attenzione alla sicurezza“.

La funzione dovrebbe essere già disponibile sull’applicazione Android scaricabile dal Play Store tramite il badge sottostante.