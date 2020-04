Da quando Waze è stata acquisita da Google nel lontano 2013 per 1,1 miliardi di dollari, l’applicazioni di mappe è stata costantemente aggiornata per integrare un gran numero di feature. Di tutte le funzioni richieste a gran voce da parte degli utenti di Waze, una in particolare sta facendo fatica ad essere portata a compimento: gli indicatori di corsia.

Indicatori di corsia su Waze

Però, in queste ore, come viene indicato dai colleghi di Geektime, l’applicazione ha finalmente iniziato la fase di test per mostrare gli indicatori di corsia. Per chi non lo sapesse, questi rappresentano dei segnali grafici di corsia pensati per aiutare gli utenti ad individuare più rapidamente su quale corsia viaggiare per raggiungere una destinazione.

Gli utenti israeliani stanno iniziando a notare la presenza degli indicatori di corsia all’interno dell’app; questi appaiono circa a 500 metri di distanza prima di un cambio di corsia nel traffico urbano, e a circa 1 chilometro sulle autostrade. Allo stato attuale Waze sembra non essere ancora pronta ad iniziare i test per le indicazioni di corsia per le rotatorie, e purtroppo non conosciamo nemmeno quando questa novità verrà estesa anche al mercato internazionale e quindi anche per il nostro Paese.

Che ne pesante di questa novità di Waze? La trovate utile o preferite utilizzare Google Maps? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.