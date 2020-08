In occasione della pubblicazione dei risultati fiscali relativi a giugno 2020, Vodafone ha presentato agli azionisti la nuova struttura che gestirà le torri che questo operatore possiede in 9 mercati con circa 68.000 antenne: stiamo parlando di Vantage Towers.

Si tratta della tower company più grande e diffusa a livello territoriale in Europa, forte della prima o della seconda posizione di mercato per quanto riguarda il numero dei siti nei nove mercati nei quali sarà attiva (Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia, Repubblica Ceca, Irlanda, Romania e Ungheria).

Il CEO di Vantage Towers sarà Vivek Badrinath, supportato da Thomas Reinstein (CFO) e Sonia Hernandez (CCO). Grande soddisfazione è stata espressa dal nuovo CEO:

Sono felice di guidare Vantage Towers, che possiede l’infrastruttura delle torri critica per i servizi digitali su cui si affidano società, clienti e governi in 9 diversi mercati europei. Abbiamo una piattaforma solida per intercettare le opportunità di crescita in termini di connettività in tutta Europa, facendo leva sui nostri accordi di lungo periodo con diversi operatori.