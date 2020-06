Se avete dei trascorsi in Vodafone e avete lasciato il consenso per le comunicazioni di carattere commerciale potreste rientrare tra i clienti selezionati per la Vodafone Special 50 Digital Edition. L’operatore inglese sta contattando tramite SMS alcuni degli ex clienti per proporgli un pacchetto ricco di contenuti ad un prezzo interessante.

Vodafone Special 50 Digital Edition offre minuti illimitati di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati con la velocità del 4G a 7 euro al mese. Il messaggio di testo spedito agli ex clienti è molto chiaro sulle modalità di attivazione: basta recarsi in un negozio Vodafone oppure finalizzare la pratica online entro fine giugno.

Non tutte le condizioni sono però le medesime per tutti: ad alcuni clienti infatti è stata proposta la Vodafone Special 50 Digital Edition con gli stessi contenuti a 12 euro al mese, probabilmente in base all’operatore attuale. L’aspetto forse più interessante di Vodafone Special 50 Digital Edition e che è uguale per tutti è sulla totale assenza di costi per l’acquisto della SIM e l’attivazione del servizio.

Vodafone Special 50 Digital Edition prevede l’addebito del mensile sul credito residuo, ma volendo si può optare per la ricarica automatica con addebito su carta di credito o conto corrente.

