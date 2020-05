Il nuovo piano base Vodafone 25 New introdotto di recente, ha portato con sé delle novità legate ad alcuni servizi aggiuntivi inclusi. Si tratta di servizi che non è possibile disattivare, ma che permettono di azzerare il costo di alcune opzioni tramite quella che Vodafone chiama “Promo non pago“.

Cosa sono le opzioni “Promo non pago”

Grazie a tale opzione, vengono così azzerati i costi relativi alla segreteria telefonica, “SMS status report” e al servizio “Chiamami & Recall”. In sostanza, vuol dire che sono gratis le chiamate per ascoltare i messaggi in segreteria per il primo, il servizio di ricevuta di ritorno degli SMS per il secondo e gli SMS di reperibilità per il terzo.

Questo per via della presenza di “Promo non pago“, un servizio che è incluso in alcune offerte Vodafone come la Special 50 Digital Edition e integrati, come anticipato, nel nuovo piano base Vodafone 25 New.

In ogni caso, una volta attiva “Promo non pago” e i vari servizi correlati (e citati) il tutto viene indicato nell’area clienti Vodafone e nell’app (link nel badge qui sotto) o nella sezione “Le mie offerte attive”.