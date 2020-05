Nel mese di marzo, in piena crisi per l’emergenza Coronavirus, vari operatori telefonici in tutto il Mondo hanno deciso di ricordare ai propri clienti di restare a casa con un apposito messaggio nella barra di stato al posto del loro normale logo ed anche Vodafone ad aprile ha adottato questa iniziativa.

Ormai siamo entrati nella “Fase 2” e pertanto, con tutte le cautele del caso, molti italiani hanno iniziato ad uscire da casa per tornare a svolgere le normali attività lavorative, incontrare i propri familiari e “assaggiare” un po’ di normalità e la necessità del messaggio che invitava a restare a casa è così venuta meno.

Vodafone ritorna al messaggio con il logo tradizionale

Nelle scorse ore, pertanto, il messaggio “VF IT IoRestoACasa” (introdotto per “sensibilizzare le persone sull’importanza di seguire le norme precauzionali”) ha iniziato a lasciare il posto al classico “Vodafone IT”, con la speranza di non doverlo più vedere nelle settimane o nei mesi a venire.

Questo “ritorno alla normalità” coinvolgerà nei prossimi giorni tutti i clienti dell’operatore anche se probabilmente richiederà un po’ di tempo prima che sia effettivo a livello globale.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche