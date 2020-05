Come ogni venerdì del mese, anche oggi Vodafone ha selezionato dei premi per gli iscritti al programma di fidelizzazione gratuito Vodafone Happy Friday. Oggi, 8 maggio 2020, i clienti dell’operatore ricevono due agevolazioni in un sol colpo, che non è cosa frequente dal momento che, in genere, quando ci sono più premi in ballo viene chiesto di sceglierne uno.

Nessuna scelta dunque oggi, una manna dal cielo per coloro che in passato hanno tentennato sul premio da riscattare. Il Vodafone Happy Friday di venerdì 8 maggio regala sia uno sconto del 15% di cui beneficiare sul portale Goldenpoint che un buono da 7 euro da spendere nei punti vendita Penny Market.

Interessante, poiché non accade spesso, il fatto che lo sconto del 15% sia cumulabile con quello del 30% in corso sul portale Goldenpoint: per utilizzarlo c’è tempo fino al 17 maggio, la spedizione è gratuita e si può applicare a tutto quanto il catalogo.

Per sfruttare lo sconto di 7 euro nei supermercati Penny Market è necessaria una spesa minima di 30 euro. Basta recarsi in un punto vendita e mostrare alla cassa la Penny Card (si può richiedere in negozio, qualora non la si avesse) insieme al coupon ricevuto tramite SMS. In questo caso la scadenza è posta al 24 maggio.

