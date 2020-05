Solito appuntamento del venerdì per i clienti Vodafone, anche in questo primo giorno di maggio tristemente diverso dagli altri della storia recente. Con il Vodafone Happy Friday di oggi i clienti dell’operatore inglese possono scegliere tra una serie di opzioni.

In totale ne contiamo cinque, ma non possiamo escludere possano essere di più e di sicuro variano da cliente a cliente. C’è chi aprendo l’app My Vodafone alla sezione Vodafone Happy Friday ha potuto scegliere tra quattro premi, c’è chi come noi si è trovato di fronte a due sole scelte.

Per cui non possiamo far altro che elencarvi le opzioni di cui siamo a conoscenza ed invitarvi ad aprire l’app per scoprire quali sono quelle che Vodafone vi ha riservato.

10 euro di buono sconto su bouquet e piante dello store Colvin;

il 30% di abbuono su una selezione di wearable Fitbit;

il 20% di sconto sulle promozioni Venchi;

due anni di abbonamento alla versione digitale del mensile Vogue;

un anno di abbonamento alla versione digitale del mensile La Cucina Italiana.

Allo stesso tempo, gli iscritti a Vodafone Happy Black, il programma di fidelizzazione da 1,99 euro al mese per il quale si può ottenere un mese gratuito, possono usufruire del 20% di sconto sull’acquisto di farmaci e parafarmaci della farmacia digitale Pharmanow.