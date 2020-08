Vodafone Happy Black Summer Edition si rinnova in questo caldo mese di agosto 2020 e introduce nuove partnership e sconti inediti. Scopriamo insieme cosa riserva il programma fedeltà ai suoi iscritti e quali iniziative non sono più disponibili.

Vodafone Happy Black si rinnova: le novità di agosto 2020

Come probabilmente saprete, Vodafone Happy Black (in questo periodo Summer Edition) è il programma di fidelizzazione di Vodafone a pagamento: al costo di 1,99 euro al mese (primo mese gratuito) mette a disposizione iniziative e sconti offerti dai partner. Quelli principali, ancora disponibili ad agosto 2020, sono i 6 mesi di abbonamento Amazon Prime e lo sconto del 10% su Booking, mentre non risultano più accessibili alcune partnership come quelle NOW TV, Udemy, Europcar, La Piadineria, YOOX, Hatch e Penny Market.

Quali sono le novità di Vodafone Happy Black Summer Edition di agosto 2020 dunque? Le nuove partnership riguardano TifoShop, Nescafé, Colvin e MODO by Roncato, e più precisamente:

sconto del 20% sul sito di abbigliamento sportivo TifoShop, inserendo il codice sconto inviato tramite SMS (cumulabile con altre offerte, ma non con altri codici);

sul sito di abbigliamento sportivo TifoShop, inserendo il codice sconto inviato tramite SMS (cumulabile con altre offerte, ma non con altri codici); sconto del 20% sulle capsule Nescafé Dolce Gusto, con ordine minimo di 38 euro e inserendo il codice nell’apposita sezione (non applicabile a prodotti già scontati);

sulle capsule Nescafé Dolce Gusto, con ordine minimo di 38 euro e inserendo il codice nell’apposita sezione (non applicabile a prodotti già scontati); sconto del 25% per gli acquisti sul sito Colvin, specializzato nella consegna di fiori e piante a domicilio;

per gli acquisti sul sito Colvin, specializzato nella consegna di fiori e piante a domicilio; sconto del 25% per valigie e accessori sullo shop online MODO by Roncato, non cumulabile con altri codici sconto.

Restano ancora valide le altre offerte di Vodafone Happy Black, come gli sconti Xiaomi, Unieuro, Infinity TV e Tidal. Se volete saperne di più sull’iniziativa Vodafone Happy Black potete recarvi a questo indirizzo.

