Come senz’altro ormai sapete, i clienti Vodafone che si iscrivono al programma Vodafone Happy Black hanno diritto, a fronte di 1,99 euro al mese, a vantaggi esclusivi su prodotti e servizi: da oggi è proposto, per promuovere le iscrizioni, un quiz ad hoc per scoprire la partnership più adatta a noi.

Vodafone Happy Black: ecco un nuovo quiz

Sulla homepage dell’app My Vodafone è raggiungibile infatti un apposito banner, cliccando il quale si avvierà un quiz che recita “Sei curioso di sapere qual è l’offerta all’interno del catalogo Happy Black più adatta a te? È divertente e ci vuole solo 1 minuto!”. Verranno così posti quattro quesiti con due possibili risposte contraddistinte dalle lettere A-B, che si potranno selezionare, scorrendo il dito sul display, dal pallino rosso in movimento al centro della schermata verso destra o sinistra. Alla prima domanda, denominata “Cosa ti crea più problemi durante la giornata?”, seguiranno le altre tre (variabili) che poi determineranno la partnership di Vodafone Happy Black più vicina alle esigenze espresse del cliente.

Oltre a questa nuova iniziativa promozionale all’interno dell’app My Vodafone, si segnala che al programma Happy Black sono state anche aggiunte, nelle ultime ore, alcune nuove partnership: e ci si riferisce, più in particolare, a sconti fino a 15 euro per prodotti Kiko, Penny Market e Le Sac.