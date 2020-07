Da qualche tempo alcuni gestori telefonici italiani hanno introdotto delle ricariche “speciali” anche se c’è voluta qualche multa da parte dell’autorità perché venisse fatta chiarezza in merito.

A fronte di una ricarica infatti viene erogato un credito leggermente inferiore (solitamente un euro in meno) con la cifra restante utilizzata per pagare traffico Internet aggiuntivo. Ora i gestori hanno deciso di utilizzare nomi che spieghino per bene ai clienti il contenuto, come fa Vodafone con Giga Ricarica.

L’operatore rosso annuncia oggi un nuovo taglio di ricarica, Vodafone Giga Ricarica 20, che va ad affiancarsi alle offerte già esistenti. Con la nuova ricarica l’utente pagherà 20 euro per ricevere 19 euro di credito nella propria SIM ricaricabile, attivando nel contempo la promozione che al costo di 1 euro gli permette di avere 5 GB di traffico aggiuntivo.

La nuova ricarica, che non va a sostituire la tradizionale ricarica da 20 euro, potrà essere acquistata due volte nello stesso giorno per ottenere quindi 38 euro di credito e 10 GB di traffico Internet (da utilizzare entro un mese). Dalla terza ricarica consecutiva invece saranno accreditati tutti i 20 euro, senza traffico Internet.

La ricarica si affianca dunque alle due già esistenti, da 5 e 10 euro, che offrono rispettivamente 4 e 9 euro di credito e 5 GB di traffico per un mese. Potete acquistare la nuova Vodafone Giga Ricarica 20 presso bar, tabaccherie, edicole aderenti, SisalPay e nei punti vendita Lottomatica a partire da oggi.

Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la pagina informativa presente sul sito ufficiale di Vodafone.