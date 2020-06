Da poche ore i clienti Vodafone godono di maggiore libertà di scelta. L’azienda consente adesso ai clienti di disattivare la continuità di servizio contattando il 190, che finora era attivo di default senza che venisse data facoltà di scegliere se sfruttare questa opportunità.

Il servizio di continuità garantisce, appunto, continuità di servizio in caso di credito insufficiente. Ciò significa che al rinnovo dell’offerta, qualora il cliente non avesse il credito residuo necessario a coprire il mensile, Vodafone dà l’opportunità di chiamare e navigare senza limiti al costo di 0,99 euro per 24 ore, con la possibilità di rinnovare il beneficio per altre 24 ore allo stesso prezzo, scalato poi dal credito al momento della ricarica.

Adesso invece è possibile chiamare il servizio clienti, componendo il 190, per disattivare il servizio di continuità. In alternativa si può utilizzare l’app My Vodafone – potete scaricarla gratuitamente tramite il badge in basso – chiedendo di poter chattare con un consulente.

Senza servizio di continuità, intuitivamente, si perde la possibilità di utilizzare la SIM fino ad una ricarica del credito sufficiente a coprire il costo del piano. Naturalmente questo scenario riguarda i clienti in ricaricabile senza l’addebito su carta di credito o conto corrente.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte telefoniche