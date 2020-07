L’arrivo di smartphone sempre più costosi porta sempre più utenti a guardarsi attorno alla ricerca di una soluzione in grado di offrire un qualche tipo di assicurazione per danni e furto. In queste ore Vodafone svela la sua offerta da questo punto di vista con Vodafone Care e Vodafone Care Plus, una assicurazione per smartphone (in collaborazione con Assurant), che tramite pagamento mensile permette di coprire da eventuali danni o furto.

Copertura contro danni e furto

Entro 12 mesi dall’acquisto del proprio smartphone, i clienti Vodafone avranno modo di sottoscrivere l’assicurazione scegliendo fra le due proposte dell’operatore rosso: Vodafone Care e Vodafone Care Plus. Il primo, con un costo mensile pari a 3 euro, offre piena copertura da danni accidentali e da liquidi, mentre la seconda, con un costo mensile pari a 5 euro, copre danni accidentali, contatto con liquidi e anche il furto con validità di 12 mesi ed include fino a 3 richieste di risarcimento.

Vodafone Care (e Vodafone Care Plus) rappresenta una polizza assicurativa annuale con pagamenti in 12 rate mensili, il cui annullamento prevede un preavviso almeno un mese prima della data di rinnovo della stessa. Questa, in caso nessuna comunicazione, verrà automaticamente rinnovata allo scadere per un altro anno, fino ad un massimo di 5 anni quando verrà poi annullata.

Sottoscrivibile dai soli clienti maggiorenni, la polizza può essere gestita in tutte le sue sfaccettatura in maniera completamente autonoma tramite il portale dedicato, mentre il costo mensile sarà automaticamente addebitato sul metodo di pagamento scelto.

Infine, lo smartphone che si vuole assicurare con Vodafone Care o Vodafone Care Plus deve essere perfettamente funzionante e non presentare danni al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa.