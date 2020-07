La gamma Vivo X50 arriva con una nutrita selezione di wallpaper statici e live, di cui quest’oggi vi proponiamo quelli disponibili all’interno del modello Vivo X50 Pro. L’utente acervenky è riuscito ad estrarre tutti i wallpaper disponibili all’interno dello smartphone, di cui in questo articolo vi mostriamo un anteprima di alcuni di quelli che sono presenti all’interno dell’archivio .zip linkato più in basso.

Tutti i wallpaper pronti al download

Ci teniamo a precisare che i wallpaper presenti in galleria non rappresentano la totalità di quelli disponibili all’interno del file .zip presente qui in basso, e che non sono a risoluzione massima ma bensì a dettagli ridotti per questioni di spazio – i wallpaper originali hanno risoluzione 2376 x 1080 pixel. Il nostro consiglio è quindi quello di scaricare il file .zip e solo dopo scegliere l’immagine da impostare come wallpaper del vostro smartphone fra le 54 disponibili.

Download wallpaper statici | Download wallpaper live

Per quanto riguarda invece i live wallpaper, tutti e tre gli APK possono essere scaricati dal link qui in alto, ma ci teniamo a precisare che sulla repository di GitHub è possibile scoprire la presenza di un quarto live wallpaper (MountainRoad); esso necessita di qualche particolare attenzione in più per farlo funzionare correttamente.