Google non smette mai di analizzare le applicazioni presenti su Google Play Store ed ultimamente ha rimosso 38 app Android che rappresentavano un rischio per la privacy degli utenti. Infatti, proprio come i più classici virus Android, le app veicolavano una grande quantità di pubblicità e molto spesso l’utente non riusciva a rimuoverle in quanto il codice presente al loro interno permetteva allo sviluppatore di nascondere l’icona dell’app.

38 app nel mirino di Google

Individuate dall’azienda White Ops e immediatamente notificate a Google, le app in questione erano spesso sotto forma di app fotocamere con filtri ed effetti per modificare le foto. Almeno 17 sono state scaricate circa 500 mila volte, mentre altre erano state ricaricate sul Play Store in versione “innocua” per poi ricevere la componente malevole tramite un aggiornamento supplementare.

Lista delle app da cancellare

Come dicevamo qualche riga più su, la maggior parte di queste applicazioni fanno riferimento ad app “fotocamera” per aggiungere effetti, sticker o filtri “beauty” alle foto. Controllate la lista qui in basso e rimuovete immediatamente le app nel caso in cui siano attualmente installate sul vostro smartphone.