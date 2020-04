A qualche giorno di distanza dalle prime anticipazioni torniamo a parlare delle novità che saranno introdotte da Xiaomi con MIUI 12, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata che dovrebbe essere annunciata ufficialmente nel corso delle prossime settimane.

Un nuovo video, che trovate a fine articolo, ci mostra quattro aree in cui gli sviluppatori sono intervenuti per apportare dei miglioramenti, che potrebbero essere disponibili sia per la versione cinese della ROM sia per la variante globale. Le novità, che adiamo subito a scoprire, riguardano Screen Time, Focus Mode, Refresh Rate e Anti-flicker Mode.

Screen Time

Difficile capire se questa funzione sarà disponibile anche nella ROM globale, dove MIUI 11 utilizza Benessere digitale di Google, sembra più probabile che la novità sarà inclusa solo nella ROM cinese. La nuova interfaccia permette di visualizzare il tempo in cui è rimasto acceso lo schermo su base oraria, giornaliera e settimanale, con dati relativi a ogni singola applicazione.

Sarà inoltre possibile limitare il tempo di utilizzo di ogni singola applicazione e visualizzare il numero di sblocchi dello smartphone. Per una maggiore semplicità di consultazione l’utente potrà creare una scorciatoia alla funzione nella Home Page.

Focus Mode

Anche questa funzione è già stata implementata da altri produttori e permette di disabilitare suoni e notifiche per un periodo che va da 20 a 180 minuti. Perfetto per una riunione o per non essere disturbati durante un impegno particolarmente importante.

Refresh Rate

La funzione, presente nell’interfaccia dedicata alla riduzione dello sfarfallio, dovrebbe consentire di modificare la frequenza di refresh, probabilmente su quei dispositivi dotati di schermo a 90 o 120 Hz. Al momento però non ci sono particolari dettagli che possano fare maggior chiarezza.

Anti-flicker Mode

Già presente in alcuni smartphone, la modalità anti-flicker consente di ridurre lo sfarfallio dello schermo in condizioni di scarsa illuminazione, per ridurre l’affaticamento degli occhi.

Vi lasciamo dunque al video che mostra più in dettaglio alcune delle novità. Ricordiamo che si tratta della beta cinese, e che le novità mostrate potrebbero non arrivare nella ROM globale o in quella europea.