Se dovuto al periodo emergenziale o a per altre cause, fatto è che alcuni clienti Very Mobile hanno segnalato alcuni problemi con il servizio d’assistenza telefonica e con le spedizioni delle SIM dell’operatore virtuale di casa WINDTRE.

In sostanza, si comunicano disservizi legati alla consegna delle SIM a utenti che avrebbero segnalato dei ritardi importanti, anche di settimane dal pagamento e dalla conferma dell’ordine.

A ciò si aggiungono inoltre le altre difficoltà citate: contattare il servizio di assistenza telefonica comunicato da Very Mobile. MondoMobileWeb segnala infatti che per alcuni clienti risulta impossibile parlare con un operatore tramite il numero apposito 800 994444 da un altro operatore.

Componendo infatti tale numerazione, in mancanza di una SIM Very Mobile con cui farlo, l’utente non riesce ad accedere alle fasi successive per parlare con un operatore per mancato riconoscimento.

Di qui, sorgono i problemi che ne conseguono: l’impossibilità di richiedere informazioni relative alla questione suddetta, di attivare la SIM o di chiedere un rimborso, come garantito dalle condizioni contrattuali.

Per quanto riguarda le lungaggini delle spedizioni delle SIM, Very Mobile ha comunicato la possibilità di ritardi rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti, ma sull’impossibilità di parlare con l’assistenza non ci sono al momento dichiarazioni.

