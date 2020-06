Very Mobile torna ad aggredire la concorrenza con un’offerta davvero allettante: da oggi, 19 giugno 2020, i nuovi clienti Very Mobile provenienti da Iliad potranno attivare l’offerta Very 4,99 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati e 30 GB di traffico dati su rete WINDTRE a velocità 4G (fino a 30 Mbps in download) a 4,99 euro al mese.

30 GB di traffico a 4,99 euro al mese

Iliad si aggiunge quindi alla lunga lista di operatori a cui viene offerta la offerta da 4,99 euro al mese per i nuovi clienti Very Mobile, ovvero: Fastweb, PosteMobile, BT Enia, CoopVoce, Digi Mobil, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, Optima, Uno Mobile, WithU, BT Italia, Daily Telecom Mobile, Enegan, NoiTel, NTMobile, Rabona Mobile, Tiscali, Welcome Italia e altri operatori virtuali ad eccezione dei semi virtuali ho. Mobile e Kena Mobile.

Per i clienti provenienti dagli operatori TIM, Vodafone, ho. Mobile e Kena Mobile, il bundle in offerta viene proposto al prezzo di 11,99 euro al mese. La differenza fra i prezzi ha un peso importante nel traffico dati in roaming, dove con l’offerta a 4,99 euro si avranno a disposizione 3,3 GB in roaming, mentre con quella da 11,99 euro saliranno a 5,7 GB.

In entrambi i casi è necessario sostenere il costo di attivazione dell’offerta e della SIM attualmente in promozione al prezzo di 5 euro invece che 9,99 euro.

