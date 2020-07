Android e iOS rappresentano i sistemi operativi mobile più utilizzati al mondo, con l’OS sviluppato da Google al primo posto per quanto riguarda la percentuale di utilizzo – merito anche dell’anima open dell’OS e della grande quantità di brand di smartphone disponibili sul mercato.

Gli utenti Android sono più fedeli ai brand

Un nuovo rapporto pubblicato da Consumer Intelligence Research Partnership (CIRP) ha puntato i riflettori sulla fedeltà degli utenti Android a specifici brand rispetto alla controparte iOS. Secondo quanto raccolto durante questa fase di valutazione del comportamento degli utenti, si è scoperto che la fedeltà al brand da parte degli utenti Android si attesa al 91%, mentre la controparte iOS all’86%.

In passato era il sistema mobile di Apple ad essere popolato da utenti parecchio fedeli al brand, ma l’ottimo lavoro di Google in questi anni – design dell’OS migliorato, funzioni sempre migliori, libertà di modding estranea agli utenti iOS, alta usabilità di applicazioni largamente utilizzate – ha portato l’ago della bilancia a pendere verso la controparte Android.

C’è anche da dire però che, considerando l’elevato numero di utenti Android nel mondo, è molto più alto il numero di utenti che migrano verso iOS che il contrario, soprattutto considerando che iOS è disponibile unicamente su smartphone Apple. Il rapporto tende così a sottolineare la fedeltà di un utente Huawei nel continuare ad utilizzare questa marca di smartphone piuttosto che passare ad un’altra.

Che ne pensate di queste percentuali? Vi sentite fedeli al brand del vostro smartphone o siete soliti cambiare marca in base a fattori come esempio funzioni e prezzo? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.