Lo scorso dicembre vi avevamo parlato del tool che vi permette di trasferire foto (e altro) verso altri servizi da Facebook verso altri servizi come Google Foto. In queste ore apprendiamo che il servizio è in fase di lancio in tutto il Mondo, anche in Europa, e che quindi è disponibile anche per noi in Italia.

Facebook lancia il tool per trasferire foto e video su Google Foto

Come vi avevamo informato nella news linkata ad inizio articolo, la funzione si basa sul Data Transfer Project (DTP), un progetto che vede coinvolte realtà hi-tech di altissimo livello come ad esempio Google, Microsoft, Twitter ed Apple.

Il servizio ha il compito di garantire a noi utenti la possibilità di scaricare/trasferire video, foto e altri file da un servizio all’altro, nel modo più semplice possibile. Dal canto suo, Facebook aveva dichiarato che il servizio sarebbe stato rilasciato in tutto il mondo entro la prima metà del 2020, e sembra che effettivamente stia rispettando la timeline.

Come trasferire foto e video da Facebook a Google Foto

Per iniziare a trasferire le vostre foto e video da Facebook verso un altro servizio – al momento della stesura della news è disponibile solo Google Foto -, è necessario accedere a questo link. Una volta fatto, basta seguire questi passi per iniziare il trasferimento delle foto:

clicca sulla voce “Trasferisci una copia delle foto e dei tuoi video”;

clicca sul menu a tendina “Scegli una destinazione”;

scegli Google Foto.

Il servizio è molto comodo e molto semplice da utilizzare per chi, ad esempio, ha intenzione di chiudere il proprio account Facebook e vuole trasferire rapidamente le propria galleria di foto verso altri lidi.