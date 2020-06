Da quest’oggi TIM svela alcune interessanti novità per i suoi clienti che, tramite il servizio Ufirst, saranno in grado di prenotare un appuntamento in negozio saltando così la coda ed eliminando i tempi di attesa. La soluzione già in fase di sperimentazione all’interno di TIM WCAP, calza a pennello in questo periodo di distanziamento sociale dovuto al Covid-19 e permette così di recarsi in un punto TIM in tutta tranquillità senza dover restare in fila.

Ufirst funziona in modo abbastanza semplice ed è disponibile a tutti gli utenti muniti di smartphone con iOS e Android. Ma ecco come iniziare ad utilizzarla:

scaricare l’applicazione per Android e iOS – qui e qui;

selezionare la città in cui si ha necessità di programmare un appuntamento;

selezionare l’esercizio commerciale fra quelli già presenti;

prenotare l’orario più congeniale alle proprie necessità;

presentarsi nello store TIM in prossimità dell’orario di appuntamento.

Centri TIM abilitati con Ufirst

Ma ecco quali sono invece i centri TIM che supportano già il servizio di prenotazione tramite Ufirst:

Negozio TIM al Centro Commerciale Bonola – Via Giacomo Quarenghi 23, Milano;

– Via Giacomo Quarenghi 23, Milano; Negozio Tim al Centro Commerciale Fiordaliso – Via Curiel 25, 20089 Rozzano;

– Via Curiel 25, 20089 Rozzano; Negozio Tim al Centro Commerciale Valle Aurelia – Via di Valle Aurelia 60, 00167 Roma;

– Via di Valle Aurelia 60, 00167 Roma; Negozio Tim al Centro Commerciale Euroma 2 – Piano Superiore – Viale Dell’Oceano Pacifico 83, 00144 Roma;

– Piano Superiore – Viale Dell’Oceano Pacifico 83, 00144 Roma; Negozio Tim al Centro Commerciale La Birreria – Piazza Madonna dell’Arco snc, 80145 Napoli;

– Piazza Madonna dell’Arco snc, 80145 Napoli; Negozio Tim al Centro Commerciale Casamassima – Via Noicattaro 2, 70010 Casamassima;

– Via Noicattaro 2, 70010 Casamassima; Negozio Tim al Centro Commerciale Forum Palermo – Via Antonino Laudicina snc, 90121 Palermo;

– Via Antonino Laudicina snc, 90121 Palermo; Negozio Tim al Centro Commerciale Auchan Mestre – Via Don F. Tosatto 22 – Mestre, 30174 Venezia;

– Via Don F. Tosatto 22 – Mestre, 30174 Venezia; Negozio Tim in Via Cola di Rienzo 189 , 00192 Roma;

, 00192 Roma; Negozio Tim in Corso Libertà 15 , 39100 Bolzano;

, 39100 Bolzano; Negozio Tim in Piazza Stazione S.M. Novella , 60/61 Firenze;

, 60/61 Firenze; Negozio Tim in Stazione Torino Porta Nuova – Corso Vittorio Emanuele , 10121 Torino.

Nuova tariffa per TIM in Nave

I clienti TIM che sono spesso impegnati in viaggi su traghetti e navi conoscono piuttosto bene il servizio di roaming marittimo offerto dai vari operatori mobile. TIM ha deciso di apportare un cambiamento per quanto riguarda la tariffa dell’offerta dati e SMS TIM in Nave. Questa, tramite collegamento satellitare, permette agli utenti TIM di continuare ad essere raggiungibili anche in mare aperto come se fossero agganciati alle antenne terrestri, ovviamente ad un costo.

L’operatore italiano ha abbassato il costo della tariffa da 0,79 centesimi di euro per ogni KB a 0,263 centesimi di euro per ogni KB consumato, mentre diventa ormai operazione standard la ricezione di un SMS informativo circa l’attivazione della rete TIM in Nave sul dispositivo mobile interessato.

L’SMS in questione viene recapitato non appena si passa dalla copertura terrestre a quella marittima, con conseguente disattivazione dell’offerta quando ci si trova invece in prossimità di un porto o della costa.

