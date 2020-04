Buone notizie per i clienti TIM Business che hanno approfittato della promozione 100 giga gratuiti di marzo e aprile. Si tratta di proroghe, proroghe che coinvolgono anche il servizio di ricarica automatica dell’operatore e che scopriamo subito nei dettagli.

Le proroghe di TIM: 100 giga al mese e l’opzione di ricarica automatica

Per quanto riguarda i clienti Business, TIM sta annunciando in queste ore che l’iniziativa legata al sostegno delle imprese in questo periodo emergenziale sarà prorogata e disponibile anche a maggio.

In dettaglio, si tratta dell’opzione con 100 giga gratuiti offerti dall’operatore sia a marzo che ad aprile e che, su comunicazione via SMS, viene annunciato che renderà disponibile il medesimo pacchetto dati gratuito fino al 31 maggio 2020, salvo eventuali proroghe.

L’altra proroga cui accennavamo, riguarda invece l’opzione di ricarica automatica di TIM, che anche a maggio 2020 permette di fissare il massimale della ricarica e offre ai clienti 10 giga al mese aggiuntivi per un anno.

Per quel che riguarda il limite, ricordiamo che l’utente può personalizzare tale soglia di ricarica automatica da 5 fino a un massimo di 15 euro al mese, contattando il servizio clienti al numero 119 oppure direttamente dall’app MyTIM, che trovate nel badge qui sotto, o sul Google Play Store.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche