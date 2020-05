Negli oltre due mesi di lockdown a causa della pandemia di Coronavirus molti clienti TIM non hanno avuto la possibilità di recarsi in uno degli store dell’operatore per esercitare i diritti offerti dal servizio TIM Next e pare che per tale motivo l’operatore abbia deciso di prolungare la finestra temporale per farlo.

Alcuni clienti che hanno attivato TIM NEXT 12 mesi tra l’1 gennaio e il 20 aprile 2019, infatti, stanno ricevendo il seguente SMS che li informa di tale possibilità:

TIM NEXT: ora più che mai TIM vuole essere vicina ai suoi Clienti. Per superare i disagi causati dal periodo di lockdown, potrai sostituire il tuo smartphone rateizzato TIM NEXT fino al 30 Giugno 2020! Per maggiori info sui prodotti disponibili con TIM NEXT vai su https://www.tim.it/tim-next

TIM va incontro ai clienti che hanno subito un danno per il lockdown

Si tratta, in pratica, di utenti per i quali la finestra di tempo per esercitare i diritti di scelta garantiti da TIM Next rientrava proprio nel periodo del lockdown.

Ricordiamo che TIM Next è un servizio che permette al cliente di acquistare uno smartphone a rate e decidere dopo un certo periodo se tenerlo, sostituirlo (con la sottoscrizione di una nuova offerta tra quelle al momento disponibili e con una rata che potrebbe cambiare a seconda del device) o restituirlo all’operatore.

