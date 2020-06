Fino al prossimo 21 giugno 2020 l’iniziativa MyTIM Day di TIM, presente all’interno dell’applicazione MyTIM, permette ai clienti dell’operatore mobile italiano di attivare la promozione Voce Day x Te al prezzo di 0,99 centesimi di euro. Per chi non lo sapesse, “Voce Day x Te”, attivabile una tantum e senza costo di attivazione, permette di effettuare chiamate illimitate per 1 giorno.

Voce Day x Te a 0,99 centesimi di euro

Presente all’interno della sezione “Offerte per Te” nell’applicazione mobile di TIM, viene messa in risalto da un apposito banner con il logo dell’iniziativa – volendo, per chi fosse sprovvisto dell’ app mobile, la può trovare anche all’interno dell’area clienti MyTIM da web.

Entrando nel dettaglio, attivando Voce Day x Te si avrà modo di effettuare chiamate illimitate per 24 ore in tutta Italia verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. I minuti a disposizione nell’iniziativa possono essere spesi anche all’interno dell’Unione Europea in Roaming, ad eccezione però delle chiamate internazionali verso i paesi UE.

Scadute le 24 ore, la promozione di TIM verrà automaticamente disattivata senza alcuna comunicazione o costi aggiuntivi. Ricordiamo, infine, che per attivare Voce Day x Te al prezzo di 0,99 centesimi di euro la SIM deve avere credito residuo maggiore di zero.

