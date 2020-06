TIM Jet AL e WINDTRE Cube Large Limited Edition sono due nuove offerte che in questi giorni è possibile attivare con questi due operatori.

TIM Jet AL disponibile per poco tempo

Iniziamo da TIM Jet AL, offerta che può essere attivata solo per pochi giorni nei negozi dell’operatore e che mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 10 giga di traffico dati (con velocità in download fino a 150 Mbps) al costo di 11,99 euro al mese (con addebito su credito residuo).

L’offerta è disponibile soltanto per chi attiva un nuovo numero e ha un costo di attivazione di 3 euro (somma a cui bisogna aggiungere 10 euro per l’acquisto della SIM).

WINDTRE Cube Large Limited Edition con 100 giga

Passando a WINDTRE, tutti i nuovi clienti possono attivare fino al 26 luglio 2020 (salvo eventuali proroghe) l’offerta dati Cube Large Limited Edition con addebito su credito residuo.

Si tratta di un’offerta che prevede un canone mensile di 12,99 euro e che mette a disposizione dell’utente 100 giga di traffico dati, con un costo di attivazione di 6,99 euro per chi passa a WINDTRE da un altro operatore o attiva un nuovo numero (il costo della SIM è pari a 10 euro). L’offerta in questione non include il WebCube 4G+.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche