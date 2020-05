Nelle scorse settimane TIM ha lanciato la E-Learning Card per supportare la didattica a distanza e dare una mano alle scuole, ai docenti ed agli studenti.

Inizialmente le piattaforme supportate erano quelle indicate dal Ministero dell’Istruzione, ossia WeSchool powered by TIM, Office 365 Education A1 e Google Suite for Education, con le rispettive app (WeSchool, Microsoft Teams e Google Classroom).

Nei giorni scorsi TIM ha aggiornato l’elenco delle piattaforme supportate, aggiungendo Skype, Zoom, Amazon Chime, Cisco WebEx, GoToMeeting e Jitsi Meet. Tale novità si applica anche ai clienti che hanno attivato la E-Learning Card in precedenza.

Samsung Galaxy A41 disponibile a rate con Vodafone

Cambiando operatore e passando a Vodafone, da ieri tra gli smartphone disponibili per l’acquisto a rate vi è anche il Samsung Galaxy A41 (che può essere acquistato anche in unica soluzione a 299,99 euro).

In particolare, gli utenti interessati avranno la possibilità di scegliere tra le seguenti soluzioni:

30 rate da 4,99 euro con le offerte della gamma Infinito

30 rate da 6,99 euro con Red Unlimited Ultra e Smart

30 rate da 7,99 euro con Vodafone One Pro, Shake it Easy, Vodafone Facile e Junior

30 rate da 8,99 euro con C’all Global, C’all Global Max, Vodafone Special e altre offerte ricaricabili

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

