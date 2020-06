TIM torna alla carica con alcuni ex clienti che in passato avevano fornito il consenso per i contatti commerciali. Tramite alcuni call center l’operatore sta proponendo diverse offerte di tipo winback, in alcuni casi particolarmente ricche nella composizione e allettanti nel prezzo.

Si parte da TIM Supreme New, proposta a 5,99 euro al mese con minuti illimitati verso tutti e 50 GB di traffico Internet, con velocità massima di 150 Mbps. L’offerta TIM è riservata agli attuali clienti di Iliad e di alcuni operatori mobili virtuali. Aggiungendo 2 euro al mese è possibile attivare l’opzione TIM Star 20 GB e ottenere 70 GB di traffico a 7,99 euro al mese.

TIM Steel Pro invece propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico Internet a 7,99 euro al mese ed è riservata agli attuali clienti Fastweb e a quelli degli operatori su rete TIM, con l’ovvia esclusione di Kena Mobile.

Si chiude con TIM Titanium 50 GB, che ogni mese mette a disposizione degli utenti minuti illimitati e 50 GB di Internet al costo di 9,99 euro al mese. La proposta è indirizzata ai clienti WINDTRE, Vodafone, ho. Mobile e Lyca Mobile.

Per tutte le tariffe elencate è previsto un costo per la SIM di 10 euro, con 10 euro di traffico incluso, da utilizzare per pagare anticipatamente la prima mensilità. Tutte le offerte sono sprovviste di SMS e non prevedono costi di attivazione.