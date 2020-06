È Samsung Galaxy A21s il protagonista principale del nuovo listino di TIM relativo agli smartphone acquistabili a rate da tutti i già clienti. Il nuovo listino è in vigore dal 28 giugno ed è valido presso tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

Poche settimane fa Samsung Galaxy A21s era entrato nel listino TIM al prezzo di 7 euro al mese per 30 mesi, senza nessun anticipo ma con il nuovo listino il costo di acquisto è ancora più conveniente. Bastano infatti 5 euro al mese, ancora una volta per 30 mesi e sempre senza nessun anticipo, per portarsi a casa lo smartphone del produttore sud coreano.

Ricordiamo che il prezzo di listino è pari a 209,90 euro, quindi con l’acquisto rateale potrete risparmiare 50 euro, con il vantaggio di avere una piccola rata mensile. Non ci sono altre variazioni nel listino TIM, che continua a proporre le promozioni per i clienti TIM Party e TIM Young, con promozioni Smart Cash e offerte speciali dedicate ai clienti con rateizzazioni in scadenza.

Ricordiamo inoltre che l’attivazione di una rateizzazione comporta un costo di 9,99 euro una tantum (ecco perché il risparmio sull’acquisto di Galaxy A21s è leggermente inferiore) e che il pagamento è possibile solamente con addebito su carta di credito. In caso di recesso inoltre saranno addebitate le rate residue e il corrispettivo per la cessazione anticipata.

In alternativa è possibile ricorrere al finanziamento Santander Consumer Bank SCB, attivo però nei soli negozi autorizzati.