Nonostante milioni di smartphone e tablet Android con architettura a 32 bit siano ancora in circolazione, alcuni giochi e applicazioni hanno già abbandonato questi dispositivi ormai datati. Apple ha terminato il supporto per le applicazioni a 32 bit su iOS nel 2017.

Ora anche Pokémon GO si avvia ad abbandonare gradualmente il supporto per i dispositivi più vecchi per concentrarsi sulle tecnologie più recenti.

Pokémon GO abbandonerà i dispositivi Android a 32 bit

Niantic ha annunciato ufficialmente che terminerà di supportare Pokémon GO sui dispositivi Android con architettura a 32 bit con un prossimo aggiornamento del gioco previsto per l’inizio di agosto 2020.

Lo sviluppatore spiega che rimuovendo il supporto per i dispositivi Android a 32 bit potrà alleggerire il processo di sviluppo del gioco e concentrare le risorse sul supporto di sistemi operativi e tecnologie più recenti.

Il post sul blog riporta che alcuni dei dispositivi interessati includono Samsung Galaxy S4 e S5, Galaxy Note 3, Sony Xperia Z2 e Z3, OnePlus One, Motorola Moto G di prima generazione e molti altri dispositivi rilasciati prima del 2015.

Potetre verificare se il vostro dispositivo è basato su un’architettura a 64 bit utilizzando app specifiche come Device Info HW o CPU-Z, entrambe reperibili nel Play Store di Google.

