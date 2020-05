WhatsApp è certamente l’applicazione di instant messaging più utilizzata al mondo, ma Telegram continua ad essere quella che, molto spesso, anticipa la creatura di Facebook per quanto riguarda l’arrivo di nuove feature. Ne è un esempio l’arrivo della modalità scura diversi mesi prima che arrivasse su WhatsApp, il sistema di sticker, l’implementazione delle GIF e molto altro.

Le reazioni ai messaggi presto su Telegram

Quest’oggi, grazie ad un leak pubblicato da @wabetainfo, scopriamo che l’applicazione di Pavel Durov sarebbe pronta a lanciare una nuova feature: le reazioni ai messaggi. Queste, del tutto simili a quelle disponibili ad esempio all’interno dei messaggi privati su Twitter, Instagram, Facebook e anche iMessage, dovrebbero permettere agli utenti di esprimere rapidamente uno stato d’animo semplicemente tenendo premuto su un messaggio ricevuto.

Ad oggi sappiamo che le reazioni ai messaggi faranno riferimento ad almeno queste icone, anche se crediamo che il team di sviluppo di Telegram aggiungerà ulteriori varianti in corso d’opera. Come si può vedere dall’immagine, le reazioni ai messaggi sfrutteranno alcune icone a forma di cuore evidentemente pensate per esprimere empatia al testo di un messaggio ricevuto.

Secondo @wabetainfo le reazioni ai messaggi verranno presto rilasciate sotto forma di aggiornamento lato server, quindi senza la necessità di scaricare un nuovo update dell’app. Non è nemmeno chiaro se arriveranno prima su Android, iOS e su entrambi, ma contiamo di scoprirne qualcosa di più nel corso dei prossimi giorni.