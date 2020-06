Telegram è sempre una sicurezza in fatto di aggiornamenti e quello di oggi, arrivato per introdurre la versione 6.2, rispetta le aspettative portando con sé una lunghissima lista di novità e miglioramenti.

Novità Telegram 6.2

Il changelog, infatti, conta ben sette voci e ognuna di loro fa riferimento a una nuova funzione o a un miglioramento di qualcosa che c’era, a dimostrazione del fatto che Telegram lavora costantemente per migliorare il suo servizio. Ecco quindi che cosa c’è di nuovo con Telegram 6.2:

Nuovo editor media

Migliora la qualità dei video, aggiungi disegni, testo, sticker.

Ingrandisci i media per disegnare con precisione.

Aggiungi sticker animati su foto/video.

Nuovo pannello GIF

Trova le GIF in base alle emoji.

Caricamento GIF più veloce.

Interfacce migliorate

Invia, modifica, elimina messaggi con nuove animazioni.

Lettore video, impostazioni della memoria e flusso della verifica in 2 fasi aggiornati.

Come aggiornare Telegram

Telegram 6.2 è già disponibile al download per tutti quanti direttamente dal Google Play Store, quindi non è necessario ricorrere ad apk o altri strumenti per averlo subito. Che cosa manca ormai a Telegram?