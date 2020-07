Se diversi smartphone come ad esempio i Pixel di Google e la gamma OnePlus 8 permettono ai propri utenti di saggiare le tante novità di Android 11 beta 2, la versione beta della prossima major release di Android è ancora latitante all’interno del panorama di smartphone Android muniti di processore MediaTek. Quest’oggi però le cose cambiano, ed infatti lo smartphone Tecno Pouvoir 4 è il primo device con SoC MediaTek a supportare Android 11 beta 1.

Android 11 beta 1 su SoC MediaTek

Lo smartphone è munito di processore MediaTek Helio A22 e non è la prima volta che l’azienda permette ai propri utenti di partecipare alla fase di beta testing di una major release di Android, visto che nel 2019 aveva abbracciato senza esitazione la beta di Android Q. Prima di procedere a scoprire dove scaricare la beta 1 di Android 11, cerchiamo di capire quali sono le limitazioni di cui bisogna tenere conto installando la beta dell’OS di Google:

sono presenti alcuni problemi di ottimizzazione delle app e delle performance dello smartphone;

le applicazioni di home banking e di finanza potrebbero non funzionare come ci si aspetta;

alcune applicazioni potrebbero non funzionare o crashare durante il loro utilizzo, comprese le app di Google;

potrebbe essere necessario impostare nuovamente i permessi delle app;

sono presenti problemi per quanto riguarda le performance, l’autonomia, i permessi e altro;

la fotocamera potrebbe non offrire lo stesso livello di qualità a cui si è abituati.

Tecno offre ai propri utenti un particolare firmware che utilizza una modalità di download apposita per i processori MediaTek per installare Android 11, del tutto simile alla modalità EDL dei processori Snapdragon di Qualcomm. I link sottostanti indirizzano al download diretto dei file .zip per installare la beta 1 di Android 11 o per fare il rollback ad Android 10.

Download Android 11 beta 1 | Rollback ad Android 10