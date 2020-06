Se le fotocamere punch hole ad oggi rappresentano la soluzione più appagante per evitare l’implementazione dei tanti odiati notch, il vero passo in avanti lo avremo solo quando sarà finalmente possibile acquistare smartphone con fotocamere sotto il display. Ultimamente si torna nuovamente a parlare del loro sviluppo, a maggior ragione da quando Visionox ha annunciato l’avvio della produzione di massa di questa soluzione, cosa che avrebbe spinto Huawei a stringere una partnership con la compagnia per assicurarsi un vantaggio strategico sui competitor.

Smartphone con sensore sotto il display

TCL sembra fare parte delle compagnie che stanno valutando la possibilità di utilizzare questa feature anche sui propri smartphone. Infatti, un brevetto pubblicato a fine dicembre 2020 e da poche ore disponibile sul database CNIPA (China National Intellectual Property Office), mostra inequivocabilmente un terminale senza cornici, notch, fotocamere punch hole o sensori a scomparsa.

La fotocamera selfie è direttamente implementata sotto il display, mentre sul retro dovrebbero trovare posto almeno 4 sensori fotografici, di cui gli altri 2 elementi visibili dovrebbero fare rifermenti a flash LED. Alcuni rumor indicano che i primi terminali muniti di questa tecnologia potrebbero arrivare ben presto, addirittura in concomitanza o subito dopo il lancio del SoC Snapdragon 875.

Che TCL sia pronto a dire la sua anche in questo mercato?