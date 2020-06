La modalità desktop integrata all’interno di Android 10, benché disponibile a tutti, è “nascosta” dietro un flag da attivare all’interno della modalità sviluppatore. Lo sviluppatore dell’applicazione Taskbar, una delle più utilizzate per gestire la modalità desktop, in queste ore pubblica un importante aggiornamento alla versione 6.0 che rende la gestione delle finestre e l’esperienza utente generale molto simile a quella offerta con Samsung DeX.

Novità Taskbar 6.0

Quando un dispositivo Android viene collegato ad una sorgente video secondaria, come un display, entra automaticamente in azione un “launcher secondario” per gestire la UI e le interfacce. Questo, estremamente semplice e piuttosto limitato, può essere facilmente rimpiazzato da launcher di terze parti, come ad esempio Taskbar.

È qui che subentra quindi il lavoro dello sviluppatore con Taskbar. L’applicazione open source abilita una navbar inferiore con un tasto start e con il menu per la gestione delle applicazioni recenti. Ecco alcune informazioni su come impostare correttamente Taskbar 6.0 per gestire la modalità desktop.

Come gestire la modalità desktop con Taskbar 6.0

Nelle “opzioni sviluppatore” abilitare i seguenti flag e riavviare il terminale Android: “enable freeform windows” e “force desktop mode“;

installare Taskbar 6.0 da Google Play Store;

avviare Taskbar 6.0, entrare all’interno della modalità desktop, abilitarla e concedere i permessi per “display over other apps“. Dopo impostare l’applicazione come launcher predefinito;

utilizzare il seguente codice tramite ADB per personalizzare alcune importanti funzioni come la gestione dei DPI del monitor secondario, nascondere la barra di navigazione, ridurre la luminosità del display dello smartphone durante l’utilizzo di un secondo display e tanto altro: “adb shell pm grant com.farmerbb.taskbar android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS”. In caso utilizzaste la versione di Taskbar a pagamento, cambiate “com.farmerbb.taskbar” in “com.farmerbb.taskbar.paid”;

controllare che la funzione “usage access” sia attivata all’interno delle impostazioni dell’app;

collegare il proprio smartphone ad un display esterno utilizzando un apposito cavo.

Come aggiornare Taskbar

Taskbar è disponibile liberamente sul Play Store oppure nella versione da 2,19 euro per supportare l’ottimo lavoro portato avanti dallo sviluppatore. Se possedete uno dei seguenti smartphone e volete provare la modalità desktop, vi consigliamo di dare una chance a Taskbar:

Volendo, per chi volesse, è possibile anche scaricare il codice sorgente da GitHub per compilare manualmente l’applicazione.

Taskbar



Taskbar (versione a pagamento)