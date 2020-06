Tramite un rapporto di SOStariffe.it abbiamo modo di scoprire in dettaglio come sono cambiate le tariffe mobile nei mesi che vanno da marzo a giugno 2020, ovvero prima e dopo il lockdown obbligatorio per contenere la propagazione dell’infezione da Coronavirus.

Più minuti, giga e costi inferiori

Prima di entrare nel dettaglio e scoprire come si sono evidenziati i cambiamenti per gli operatori MNO (Mobile Network Operator) e MVNO (Mobile Virtual Network Operator), si è scoperto che in linea generale si è assistito ad una riduzione del costo del canone mensile ed un aumento dei giga per il traffico dati.

Sono stati valutati i bundle di telefonia tenendo conto del numero di minuti per le telefonate, il numero degli SMS a disposizione ed il volume di giga per il traffico sul web, confrontando la media delle tariffe MNO e MVNO e successivamente prendendo in esame solo le tariffe degli operatori tradizionali – TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad – per i mesi di agosto 2019, marzo 2020 e giugno 2020.

Un primo cambiamento delle tariffe mobile si evince già confrontando i dati relativi ad agosto 2019 e marzo 2020, sia per quanto riguarda la somma delle tariffe MNO e MVNO, che valutando le tariffe degli MNO singolarmente. Nel 2019 la media delle tariffe MNO + MVNO prevedeva 2.406 minuti, 1.937 SMS e 38,46 GB con un costo mensile pari a 11,68 euro. A marzo 2020 abbiamo assistito al primo calo delle tariffe mobile mensili a 11,55 euro con un aumento di minuti (2.350), SMS (2.055) e giga (43,46).

Storia completamente diverse invece per le tariffe degli operatori tradizionali dove, a fronte di un amento del numero di SMS e di giga a disposizione da agosto 2019 a marzo 2020, sono diminuite le chiamate disponibili ed è aumentato il costo del canone passando da 13,71 a 16,32 al mese.

Comparando le tariffe MNO + MVNO e solo quelle MNO durante il periodo pre e post lockdown, è possibile notare variazioni decisamente più importanti. C’è stato infatti un aumento del 3,4% del numero dei minuti per le chiamate, del 3,5% del volume di giga disponibili e una diminuzione del numero di SMS previsti; il prezzo delle offerte si è abbassato del 3,7% raggiungendo gli 11,12 euro mensili. Sono cresciuti il numero dei minuti delle chiamate (+2,2%) e dei giga (+6,8%) degli operatori MNO, con una riduzione dei messaggi del 22,3% e del prezzo mensile del 4,8%.

Questi dati ci indicano una variazione del tipo di offerta proposta dagli operatori MNO e MVNO prima e dopo il lockdown, dove la crescente richiesta di più giga per la navigazione – telelavoro e didattica online – hanno permesso ai cittadini italiani di navigare da mobile e restare maggiormente in contatto con le persone lontane.

