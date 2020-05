I tablet sono chiaramente meno popolari rispetto a qualche anno fa, perché gli smartphone attuali offrono schermi più ampi rispetto al passato, tuttavia Huawei ha in cantiere un tablet economico dotato di un display da 8 pollici, una singola fotocamera e doppio altoparlante.

Dopo che diverse immagini di Huawei MatePad T sono apparse online la scorsa settimana, LetsGoDigital rilascia oggi una serie di immagini renderizzate del nuovo tablet Huawei basate su un brevetto di design che l’azienda ha depositato in Cina a maggio 2019 e la cui documentazione è stata rilasciata il 14 aprile 2020.

Il dispositivo include uno speaker sul lato superiore e uno sul lato inferiore, a differenza di Huawei MatePad Pro che offre un sistema audio a quattro altoparlanti. Come di consueto, il connettore USB Type-C è posizionato in basso e sul lato destro trovano spazio i pulsanti fisici di accensione e controllo del volume, mentre sul lato sinistro è presente lo slot destinato a ospitare la SIM.

La fotocamera anteriore è posizionata sul bordo superiore dello schermo, mentre sul retro possiamo vedere una fotocamera singola con un flash appena sotto.

Il nuovo tablet Huawei MatePad T sarà privo dei servizi Google

Il nuovo tablet eseguirà il sistema operativo Android 10 in combinazione con l’interfaccia EMUI 10, tuttavia non potrà utilizzare i servizi di Google come Gmail, Maps e YouTube per via del divieto commerciale degli Stati Uniti ancora in vigore.

Non sono ancora note le informazioni sull’hardware del tablet, ma Huawei potrebbe impiegare il suo nuovo chipset Kirin 810 con 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione oppure con 6 GB di RAM e 128 GB di storage o altre varianti.

Non è ancora noto se il nuovo modello sarà compatibile con la M-Pen e la tastiera e probabilmente non supporterà la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa per via della natura economica del prodotto, inoltre, resta da vedere se Huawei rilascerà anche un modello 5G del piccolo tablet.

Disponibilità del nuovo tablet Huawei MatePad T

La scorsa settimana, Huawei ha annunciato un nuovo tablet MatePad in Cina dotato di un display da 10,4 pollici, SoC Kirin 810, un sistema audio a quattro speaker e una doppia fotocamera, tuttavia il nuovo Huawei MatePad T dovrebbe essere introdotto presto anche al di fuori della Cina e se la giocherà con Samsung Galaxy S6 Lite recentemente annunciato.

