Strava, una delle migliori applicazioni di fitness, sta penalizzando notevolmente gli utenti non abbonati al servizio, privandoli di alcune importanti funzionalità principali e del supporto di app di terze parti.

Strava sta rimuovendo l’accesso alla classifica completa per tutti coloro che non si iscrivono al piano Premium, limitandola ai primi dieci risultati per segmento, inoltre, gli utenti gratuiti non hanno più accesso alle persone che stanno seguendo e non possono più accedere al Route Builder.

Le uniche applicazioni che continueranno a mostrare le classifiche Strava saranno quelle che dispongono già del supporto Strava Live Segment, ma l’azienda sta concedendo agli sviluppatori solo 30 giorni per adeguare le loro app e la maggior parte di questi non ha ricevuto l’avviso prima di oggi.

Questi cambiamenti sono dovuti al fatto che Strava fatica a sbarcare il lunario con l’attuale modello di abbonamento, quindi sta rendendo più desiderabile il livello premium, ma piuttosto che offrire nuove funzionalità agli abbonati sta penalizzando gli utenti non pagati.

Gli utenti Strava a pagamento stanno ottenendo un nuovo generatore di percorsi sul Web e alcuni elementi riprogettati nell’app mobile, tuttavia questi cambiamenti probabilmente allontaneranno molti utenti dalla piattaforma.

