La notizia era ormai nell’aria, dopo che era stata lanciata l’app ufficiale di Spusu Italia e che erano circolate informazioni sulla numerazione e sul numero del servizio clienti. Poco fa l’operatore virtuale austriaco ha diramato un comunicato stampa nel quale annuncia l’avvio delle operazioni nel nostro Paese.

Spusu inizierà dunque a offrire i propri servizi in Italia da lunedì 15 giugno, chiudendo quindi una lunga serie di notizie e anticipazioni che ci accompagnano ormai da un anno. L’operatore virtuale del gruppo austriaco Mass Response utilizzerà la rete di WINDTRE e utilizzerà il prefisso telefonico 3780, potendo contare, almeno inizialmente, su un milione di numerazioni dedicate.

Ora non ci resta che attendere l’evento che si terrà nei prossimi giorni nel corso del quale l’operatore presenterà in anteprima le offerte che saranno commercializzate in Italia a partire dal 15 giugno. Al momento non sono trapelate indiscrezioni di sorta ma sarà davvero interessante scoprire come si proporrà il nuovo competitor.

Nella sede italiana opereranno una cinquantina di persone, 15 delle quali dedicate al servizio clienti di Spusu Italia, il cui debutto è stato posticipato a causa dell’emergenza sanitaria tuttora in corso. Siete curiosi di sapere quali offerte proporrà l’operatore che in patria ha ottenuto punteggi da record per quanto riguarda la soddisfazione dei clienti.

Riuscirà a ottenere risultati così lusinghieri anche in un mercato tutt’altro che semplice come quello italiano? Il box dei commenti è a vostra disposizione.

