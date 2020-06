Brutte notizie per gli utenti che attendono con impazienza l’esordio in Europa di Sony Xperia 1 II, in programma per oggi: infatti, il produttore nipponico non è in grado di rispettare i tempi previsti.

Ciò è quanto ci dicono le email che tanti acquirenti dello smartphone hanno ricevuto da Sony e con le quali vengono avvisati che la data di spedizione del loro Sony Xperia 1 II è stata posticipata al 31 luglio 2020.

Sony Xperia 1 II è in ritardo

Pare che i ritardi riguardino solo gli acquisti effettuati sullo store ufficiale del produttore nipponico mentre attraverso gli altri canali di vendita lo smartphone potrebbe essere disponibile anche prima.

Basta dare un rapido sguardo al forum di Sony per leggere le segnalazioni degli utenti e le inevitabili lamentele. Resta da capire se i ritardi siano dovuti all’esaurimento delle scorte inizialmente disponibili o a qualche altro tipo di problema.

Ricordiamo che tra le principali feature del nuovo top di gamma di Sony troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 865, il supporto 5G, un display da 6,5 pollici con aspect ratio 21:9, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata, una tripla fotocamera posteriore e una batteria da 4.000 mAh.