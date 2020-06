La scorsa settimana vi avevamo notificato un interessante prodotto in omaggio per la fase di pre-ordine di Sony Xperia 1 II che, se ricordate bene, prevedeva un paio di Sony WH-1000XM3 in offerta. Queste, forse fra le migliori cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore, rappresentavano un omaggio molto allettante a fronte di una spesa complessiva del valore di 1199 euro.

Cover in omaggio con Sony Xperia 1 II

In queste ore, però, evidentemente per via di cambi di disponibilità di stock, il colosso giapponese ha apportato un importante cambiamento per quanto riguarda il regalo omaggio. Infatti, com’è possibile notare sulla pagina web ufficiale di pre-ordine del top di gamma Sony Xperia 1 II, le cuffie wireless sono state rimpiazzate da una Sony Style Cover View XQZ-CVAT del valore di 59,99 euro.

Secondo alcuni il cambio di prodotto in omaggio è da circoscrivere alla effettiva disponibilità dello stock di cuffie wireless in fase di pre-ordine, possibilmente inferiore al volume di richieste arrivate in questi giorni. In attesa di una chiarificazione da parte di Sony – che potrebbe non arrivare mai, sia chiaro -, non nascondiamo che la presenza di una cover come prodotto omaggio eserciti un appeal decisamente inferiore rispetto al paio di cuffie wireless di fascia alta.

Resta invariata la data delle prime spedizioni fissata al prossimo 18 giugno 2020, con lo smartphone disponibile nelle colorazioni nera e viola.