In queste ore ci sono importanti novità circa l’arrivo sul mercato italiano di Sony Xperia 1 II e LG VELVET, il nuovo smartphone di fascia medio alta di LG che dovrebbe segnare un cambio di passo importante nel design e nell’appeal degli smartphone del colosso sud coreano.

Sony Xperia 1 II e LG VELVET in arrivo

Venendo allo smartphone di Sony, il terminale arriverà in Italia al prezzo di 1199 euro. Si tratta senza ombra di dubbio di un prezzo estremamente importante e salato. Il lancio dovrebbe cadere a metà giugno ma non c’è ancora conferma di tutto ciò, sebbene il sito ufficiale tedesco di Sony Mobile abbia attivato la pagina di pre-ordine per errore con tanto di cuffie wireless Sony WH-1000XM3 in regalo. A quel prezzo Sony Xperia 1 II si pone in diretta concorrenza di smartphone di fascia alta di aziende molto importanti come Samsung, Huawei, OnePlus e tante altre.

Chiuso il discorso di Sony, LG VELVET fa il suo arrivo sul sito ufficiale italiano della compagnia. Nonostante non siano ancora state inserite informazioni circa il prezzo di listino o la disponibilità all’acquisto, riteniamo che manchi davvero poco prima che queste verranno inserite all’interno della pagina web. Torneremo ad aggiornare la news non appena LG aggiungerà le informazioni su LG VELVET.

Che ne pensate di queste novità? Il prezzo di Sony Xperia 1 II vi sembra in linea con l’hardware presente al suo interno? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.