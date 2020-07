In queste ore ci sono importanti aggiornamenti software in propagazione per Sony Xperia 1 II, Huawei P40 Lite, Huawei P30 e Huawei P30 Pro. Ecco in dettaglio le novità degli aggiornamenti Android e come scaricarli.

Novità aggiornamento Sony Xperia 1 II 58.0.A.3.88

L’aggiornamento 58.0.A.3.88 dal peso di 75.8 MB per Sony Xperia 1 II aggiunge due importanti novità: le patch di sicurezza di luglio e il supporto al formato RAW nella modalità di scatto “Photo Pro”. Scattare fotografie in formato RAW (.DNG) permette agli utenti di modificare con grande profondità la foto rispetto ai classici scatti in formato JPEG.

Le foto scattate in formato RAW verranno salvate all’interno della memoria del telefono in formato 4:3, e potranno anche essere trasferite sul proprio computer per modificarle attraverso appositi programmi di foto ritocco.

Come aggiornare Sony Xperia 1 II

Per scaricare l’aggiornamento 58.0.A.3.88 per Sony Xperia 1 II basta accedere al pannello Impostazioni > Informazioni sul telefono > Aggiornamento software > Sistema. Vi ricordiamo che l’update è attualmente in fase di rollout e potrebbe impiegare del tempo prima di essere disponibile anche per i terminali nel nostro Paese.

Novità aggiornamento 10.1.0.226 Huawei P40 Lite

L’aggiornamento 10.1.0.226 per Huawei P40 Lite ha un peso pari a 719 MB e porta le patch di sicurezza di giugno. L’update sembrerebbe essere disponibile solo tramite l’applicazione Supporto di Huawei, ma riteniamo che potrà essere scaricato anche tramite il classico pannello degli aggiornamenti.

Purtroppo Huawei non ha aggiunto ulteriori informazioni all’interno del changelog ufficiale dell’aggiornamento a parte il riferimento alle patch di sicurezza, ma è probabile ci siano anche altri piccoli aggiustamenti al sistema operativo e alla stabilità del telefono.

Novità aggiornamento 10.1.0.141 Huawei P30/P30 Pro

Gli ex top di gamma di Huawei, ovvero Huawei P30 e Huawei P30 Pro, ricevono invece un aggiornamento software contenente le patch di sicurezza di luglio. Il changelog dell’aggiornamento 10.1.0.141 del peso di 164 MB fa riferimento alla correzione di 5 falle di sicurezza di livello critico e 9 falle di sicurezza di alto livello.

Come aggiornare Huawei P40 Lite, P30 e P30 Pro

Gli aggiornamenti appena visti per i dispositivi Huawei possono essere scaricati tramite l’apposito pannello “Aggiornamenti” all’interno delle Impostazioni dello smartphone oppure attraverso l’applicazione Supporto.