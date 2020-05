Fino a due o tre anni fa nessuno sapeva cosa fosse lo screen to body ratio, il rapporto tra l’area occupata dallo schermo e la superficie totale. Oggi è uno dei parametri che influenza l’acquisto di uno smartphone, ed il concetto potrebbe presto guadagnare importanza anche su altri prodotti elettronici come i sistemi di infotainment presenti sulle auto.

Lo menziona Sony definendo “bezel-less” il pannello touchscreen capacitivo da 6,95 pollici del nuovo Car AV Receiver XAV-AX5500: con il metro utilizzato per gli smartphone si fatica a dargli ragione, ma il giudizio cambia se si considera la media dei sistemi di infotainment. Oltre che sul display, ampio e reattivo, il prodotto di Sony ha altre frecce al suo arco.

Sony XAV-AX5500 sul fronte audio fa affidamento su un amplificatore dinamico da 4 x 55 watt e su di un equalizzatore a dieci bande per assicurare la massima personalizzazione. L’unità possiede due ingressi USB per la ricarica dei dispositivi, la riproduzione dei file multimediali e, neanche a dirlo, l’utilizzo di Android Auto ed Apple CarPlay che affiancano WebLink Cast per il mirroring dello schermo.

Apprezzabile la compatibilità con le telecamere posteriori presenti su alcune vetture. Il nuovo sistema di Sony arriverà a luglio ad un prezzo di 449,99 dollari. Disponibilità e costi per il mercato europeo verranno comunicati in seguito.