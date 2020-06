Il prossimo passo in avanti per quanto riguarda l’arrivo di smartphone con display a tutto schermo è l’implementazione della fotocamera sotto il display. Xiaomi ci lavora già da parecchio, stessa cosa anche per OPPO che aveva mostrato un prototipo funzionante durante gli INNO Day del 2019.

Fotocamera nascosta e Snapdragon 875

In queste ore il famoso leaker Digital Chat Station pubblica su Weibo un post piuttosto interessante: sarebbe diversi gli smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 875 muniti di fotocamera selfie sotto il display. Il leak non fa riferimento ad un brand in particolare, ma pare che l’arrivo dell’atteso SoC di Qualcomm di fascia alta combacerà con il lancio dei primi smartphone muniti di questa tecnologia.

Integrare una sensore selfie sotto il display non è affatto roba da poco. La complessità ingegneristica alla base dell’implementazione della fotocamera deve tenere conto anche della sensibilità dei sensori alla luce che, secondo diverse fonti, starebbe creando non pochi grattacapi ad importanti realtà hi-tech.

Del resto, come aveva sottolineato anche Lu Weibing, Direttore Generale di Redmi, la definizione del pannello touch crea parecchi problemi al sensore fotografico già a 400 DPI di definizione. Pannelli ad alta risoluzione tendono a bloccare la penetrazione della luce attraverso il display, comportando così lo sviluppo di foto sfocate e scure.

In copertina prototipo OPPO con sensore sotto il display