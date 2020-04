Che il mercato degli smartphone sia destinato a forti perdite a causa della pandemia di Coronavirus non lo scopriamo di certo oggi e l’ultimo report di IDC non fa altro che confermare queste previsioni per i vari Paesi europei.

Pare che l’impatto della crisi causata dalla pandemia sarà più pesante rispetto a quello che la crisi finanziaria del 2008 ebbe sul mercato della telefonia mobile, tanto che vi sarebbe il rischio di perdita addirittura di un quarto del valore del settore.

Tre i possibili scenari elaborati dallo staff di IDC: nella migliore delle ipotesi il calo sarà del 10% e nella peggiore si raggiungerà il 47,1% mentre l’ipotesi più probabile è quella che stima le perdite del mercato degli smartphone intorno al 26,8%.

Il mercato degli smartphone maggiormente colpito in Italia e Spagna

L’analista Marta Pinto precisa che saranno Italia e Spagna i Paesi che faranno registrare l’impatto maggiore (peraltro sono i due più colpiti dalla pandemia) ma secondo le previsioni in tutti i mercati le vendite diminuiranno di circa un quinto.

Se nel primo trimestre il problema principale che il settore ha dovuto affrontare è stato quello relativo alla produzione, ora invece è la domanda ad essere collassata e la svalutazione delle monete esterne all’Eurozona non fa altro che aumentare la contrazione per tutto il Vecchio Continente.

Leggi anche: migliori smartphone Android