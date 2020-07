AnTuTu pubblica la lista dei migliori 10 smartphone performanti di fascia media relativa al mese di giugno 2020. Rispetto alla classifica AnTuTu relativa al mese di maggio 2020, troviamo un interessante cambiamento in cima alla classifica.

Snapdragon leader della fascia alta

Infatti, al posto di Xiaomi Mi 10 Pro, per il mese di giugno 2020 troviamo OPPO Find X2 Pro come smartphone più performante con un punteggio pari a 608049, mentre il top di gamma di Xiaomi si ferma solo a 603266 punti seguito al terzo posto da OPPO Find X2 con 599306 punti.

Non stupisce la presenza di processori Qualcomm per quanto riguarda la fascia degli smartphone performanti di giugno 2020, dove il modello Qualcomm Snapdragon 865 è di fatto l’unico che compare in lista. Non c’è spazio quindi per soluzioni sviluppate da MediaTek oppure da Exynos, per non parlare dei Kirin.

Passando invece ai migliori dieci smartphone di fascia media, in questo caso troviamo una situazione completamente ribaltata. Dei dieci presenti in lista, solo OPPO Reno 4 Pro 5G è munito di SoC Qualcomm Snapdragon 765G, mentre i restanti sono per la maggior parte alimentati da SoC Kirin e MediaTek.

Venendo ai primi tre, Redmi 10X Pro 5G (402092 punti), OPPO Reno 3 5G (400289 punti) e Redmi X10 5G (398440 punti), essi sono rispettivamente muniti di processori MediaTek Dimensity 820, MediaTek Dimensity 1000L e MediaTek Dimensity 820. Al quarto posto troviamo HONOR 30 con 391618 punti seguito poi da Huawei Nova 7 Pro (384178 punti), Huawei Nova 7 (379585 punti), HONOR X10 (361585 punti), HONOR 30S (360708 punti) e Huawei Nova 7 SE (350892 punti), tutti muniti di processore Kirin.