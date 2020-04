Samsung ha sempre avuto una posizione molto ferma: se non possiamo nascondere del tutto la fotocamera frontale, facciamo in modo che sia meno ingombrante possibile; è così che si è passati dai bordi sbilanciati di Galaxy S9, a notch a goccia e ai display forati visti anche negli ultimi Galaxy S20. Nel corso di questa evoluzione, Samsung non si è mai fatta tentare dalla fotocamera pop-up, tanto cara ai competitor cinesi, ma potrebbe aver cambiato idea.

Alcuni render mostrano uno smartphone Samsung con fotocamera pop-up

Se con Samsung Galaxy A80 il produttore coreano aveva provato un sistema a slider, i render pubblicati da Onleaks lasciano intendere come Samsung stia lavorando (o abbia lavorato) anche ad uno smartphone con fotocamera pop-up.

Uno smartphone che, oltre alla fotocamera pop-up, non sembra promettere molto: sensore per le impronte fisico posto sul retro, un bordo inferiore “criminale” (NdR), tre fotocamere principali, niente foro per il jack da 3,5 mm e una porta USB Type C.

Che si tratti di un progetto aperto o meno non è facile saperlo; che ne pensereste di uno smartphone così nella gamma di Samsung per il 2020?