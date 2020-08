Torniamo ad occuparci del SIMBOX Tour di Iliad, l’iniziativa itinerante ideata dall’operatore telefonico per portare in giro per l’Italia i suoi distributori di SIM e consentire agli utenti di attivare le sue offerte direttamente da alcune delle più popolari località di vacanze del nostro Paese.

In questi giorni il SIMBOX Tour si trova a San Benedetto del Tronto (AP) nel Viale Buozzi, pronto a trasferirsi nel fine settimana a Gallipoli (LE), nel Lungomare Galilei, angolo Via Petrarca adiacente Piccolo Lido.

Le ultime tappe di agosto del SIMBOX Tour di Iliad

Nelle scorse ore il team dell’operatore telefonico ha svelato le tappe conclusive del mese di agosto di questa sua apprezzata iniziativa:

dal 21 al 26 agosto 2020 presso il Lungomare di Soverato (CZ), nel Lido Marechiaro

dal 27 al 30 agosto 2020 a Tropea (VV), presso una location non ancora resta nota

Probabilmente anche in occasione di queste due ultime tappe l’operatore telefonico regalerà ai partecipanti alcuni gadget (come delle magliette), fornendo pure informazioni su quelle che sono le varie offerte attualmente disponibili.

